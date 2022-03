Actiegroep ‘Welkom in Dalfsen’ geeft vluchtelingen uit Oekraïne een zachte landing in het dorp

In twee naast elkaar liggende fotostudio’s in kerkelijk zalencentrum De Overkant zijn fotografen Robert Westera en Paul Bink vrijdagmiddag druk met hun fototoestellen. ,,We zijn net begonnen, maar als het zo doorgaat wordt het een goeie dag”, zegt Westera, net nadat hij een moeder met haar baby op de gevoelige plaat heeft vastgelegd. In de hal staat een rij gezinnen te wachten op hun portretfoto, waarvan de opbrengsten gedoneerd worden. ,,Paul en ik vonden dit een goede manier om met onze talenten geld in te zamelen voor de Oekraïners.”