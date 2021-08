Actievoerders zijn er als de kippen bij, wanneer bij slachterij Plukon in Dedemsvaart gefilmd mag worden: ‘Dit noemen ze dan dierenwelzijn...’

Campinggas­ten genieten aan Vecht in Ommen: ‘Een enkel buitje, maar dat liever dan in snikheet Zuid-Europa zitten’

7 augustus De zomer van 2021 is in Nederland nog niet voorbij, of deze gaat al de boeken in als een zomer met een record aantal zeer natte dagen. En dat terwijl er heel veel mensen door de coronaregels hun vakantie in eigen land doorbrengen. Is het doorbijten in een zeiknatte tent en hopen op een straaltje zon? Niets van dat alles op camping De Koeksebelt in Ommen. ,,Liever dit, dan de hitte in Zuid-Europa.’’