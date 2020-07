Afscheid met drive-in diploma-uitreiking in Nieuwleusen

Video Hier wordt een complete rivier verplaatst (en dat kost miljoenen)

1 juli ‘Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen’, zong Bram Vermeulen eerder al eens. In Hardenberg en Ommen verplaatsen ze liever de hele rivier. De nieuwe Vecht stroomt door meanders, de oude Vecht wordt gedempt. ,,We weten wat we doen.”