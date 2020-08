Afstand houden geen probleem, door de hitte zijn er nauwelijks bezoekers op de braderie in Lemelerveld

,,Normaal gesproken zijn we altijd bezorgd of we voldoende bier in huis hebben, nu checken we regelmatig of er genoeg ontsmettingsmiddel is’’, zegt voorzitter Marcel Reimink van de Stichting Festiviteiten Lemelerveld, samen met de Stichting Feesttenten organisator van het Sukerbietenfeest. Er is dit jaar door corona geen feestweek, wel een feestweekend.