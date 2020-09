Agenten redden rolstoeler die muurvast zit in rul zand op Lemelerberg: ‘Was best stevig duwen’

VideoEen 63-jarige man die vanmiddag met zijn elektrische rolstoel vast kwam te zitten op een smal zandpad op de Lemelerberg is door twee wijkagenten gered. De man verkeerde een paar uur in een reddeloze positie.

De rolstoeler kent de Lemelerberg goed en was alleen onderweg. Tot hij het genoeg vond en zijn weg terug zocht naar de parkeerplaats. Daar had hij zijn auto staan. Hij bedacht een sluiproute over een smal zandpad. Maar verkeek zich helemaal op het rulle zand. De wielen van de rolstoel groeven zich muurvast in de boterzachte ondergrond.

Rul zand

Ten einde raad belde hij de politie. De wijkagenten van Raalte en Luttenberg/Mariënheem/Nieuw Heeten rukten uit. ,,De zoektocht was niet zo heel moeilijk", zegt de wijkagente van Luttenberg/Mariënheem/Nieuw Heeten. ,,Hij vertelde over een dennenbos, atb-route en rul zand en toen wist ik genoeg", zegt de agente. ,,Ik ken de Lemelerberg op mijn duimpje. We hadden ‘m zo gevonden. Nou ja, zo, de hele actie duurde toch een uur. En dat was best stevig door het zand heen duwen.”

Bijna leeg

De accu van de telefoon en de elektrische rolstoel waren bijna op toen de wijkagenten hem van de berg haalden. ,,Echt een levensgevaarlijke situatie kon je het niet noemen. We wisten waar hij zat, het was goed weer en meneer zelf maakte over de telefoon een goede indruk.”

In een andere situatie had de politie meer uit de kast moeten halen, de telefoon tracken en een politiehelikopter inzetten bijvoorbeeld. Maar zover hoefde het niet te komen. ,,Meneer was blij dat hij ons zag.” En hij kon de humor ervan achteraf ook nog wel inzien, aldus de wijkagente.

