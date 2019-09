Al 22.000 euro opgehaald voor gezin dat zoon verloor bij woningbrand Nieuwleusen

Zondagvoet­bal steeds meer buitenspel. Erg? Nee hoor: ook de kantine scoort beter op zaterdag

21 september Zaterdagvoetbal heeft de toekomst, het zondagvoetbal stort in. Waar het aantal zaterdagteams al jaren toeneemt, blijft het aantal zondagteams dalen. De Stentor zoomt in op de gevolgen voor twaalf regionale clubs die van speeldag zijn overgestapt. ,,Voor zondagvoetbal is geen animo in deze regio.''