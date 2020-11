Aldi kan niet naar de rand van Dedemsvaart verhuizen, gemeente krijgt gelijk van de Raad van State

Op dit bedrijven­ter­rein in Dedems­vaart is nog geen meter verkocht en dat allemaal door een langsle­pend conflict

24 juni Bedrijvenpark Mercator in Dedemsvaart heeft alles in zich om uit te groeien tot een gewild bedrijventerrein waarvan de kavels als warme broodjes over de toonbank vliegen. Veel ondernemers kunnen hier bouwen op een zichtlocatie naast de drukbereden Coevorderweg, de N377. Maar door een langslepend juridisch conflict is nog geen vierkante meter grond verkocht.