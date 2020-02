Aldi sluit distributiecentrum in Ommen en realiseert in Deventer nieuwbouw

Han (74) uit Dedems­vaart moest even aandringen, maar heeft subsidie voor pelletka­chel dan eindelijk binnen

13 februari Het duurde even en Han Stapersma moest er hard voor knokken, maar uiteindelijk heeft hij van het Rijk de subsidie die hij aanvroeg voor zijn pelletkachel gekregen. De inwoner van Dedemsvaart schreef de ene brief na de brief andere en bewees dat de aanhouder in dit geval daadwerkelijk wint. ,,De 500 euro zijn keurig betaald. Zonder commentaar.”