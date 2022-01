Alice (14) uit Gramsbergen en haar familie bakt 2.200 oliebollen voor Kika

Alice Ekkelenkamp (14) uit Gramsbergen was dit weekend exact tien jaar schoon van leukemie. Dat werd gevierd met een oliebollenactie voor Kika. In een mobiele kraam op de oprit voor hun woning aan de Leemkoele werden maar liefst 2.200 oliebollen gebakken, waarvan een groot deel vooraf al door plaatsgenoten was besteld. De opbrengst bedraagt 1.500 euro.

,,Oliebollen, het is weer een mooi nieuwjaar voor mijn kind”, zegt Grietje Ekkelenkamp, de moeder van Alice. ,,En we zijn ons terdege bewust dat we dankbaar kunnen zijn dat we dit kunnen doen. We hebben contact met gezinnen die deze mijlpaal niet halen. En daarom doen we dit voor Kika.”

Ze vertelt het tussen de vele bezoekers die op de oprit staan. Met de portemonnee in de hand of met een zak vol oliebollen. Mattijn Brakel woont ‘om de hoek’ bij de familie Ekkelenkamp en haalt zijn bestelling op. ,,Tien oliebollen, binnen vijf minuten zijn ze op.” Maria Lamberink is de volgende klant. ,,We kennen hen en dus ook het ziekteproces. Eind vorig jaar hebben we zelf een actie met oliebollen gehad, voor de ziekte ALS. De oliebollen komen dus eigenlijk onze neus uit. Maar je doet het voor Kika en natuurlijk de saamhorigheid in Gramsbergen.” Marlene Noteboom lust ze ook wel. Ze kan de broodnodige energie wel gebruiken na de hardlooptraining die ze zojuist heeft gedaan.

Herinneringen

Het vuurtje brandt, de koffie is klaar op de oprit waar het gezin Ekkelenkamp in de mobiele kraam de bollen bakt. De kraam is beschikbaar gesteld door eigenaar Alfring van de Plus supermarkt, die er gelijk ook maar de olie bij heeft gedaan. Het beslag is gratis geleverd door de Jumbo in Vroomshoop. Tijdens het bakken komen de herinneringen.

,,Alice werd moe en heel bleek. We hebben in het weekend toch maar even de huisartsenpost gebeld en er is bloed geprikt. ‘We draaien er niet omheen, het is leukemie’ hoorden we een uur later. Meteen naar het UMCG, na de eerste chemo was ze een dood vogeltje. Ze is hier gezond gebracht en dan die aftakeling. Ja, ze is zelfs volledig verlamd geweest. Maar gelukkig had ze een vorm van leukemie waar 90 procent van de patiënten geneest”, vertelt haar moeder

,,Hoe heb ik dat kunnen zijn? Een kaal hoofd en sondevoeding”, zegt Alice vaak wanneer ze oude foto’s bekijkt. ,,Ik kan nu minder snel rennen, niet op mijn hakken lopen en springen is ook moeilijk, dat komt door die verlamming. Maar ik ben blij dat ik hier sta. Er zijn ook kinderen die doof zijn geworden of hersenletsel hebben”, zegt de jongedame die nu blaakt van gezondheid. De oliebollenactie overtreft haar verwachten. ,,1.500 euro, daar word je trots van. Geloof niet dat mijn lach van mijn gezicht is geweest vandaag.’’

Moeder Grietje glundert eveneens. ,,We zijn vooral heel dankbaar en trots op haar en het gehele gezin. Want we hebben het met elkaar gedaan. Ze was niet alleen ziek”, zegt Grietje, terwijl ze de volgende bestelling aan een klant geeft.

KIKABEREN Er werden niet alleen oliebollen verkocht door Alice Ekkelenkamp en haar gezinsleden. Ook waren er de zogenoemde Kika-beren. Daarvan werden er meer dan 300 verkocht. En de axtie voor Kika is nog niet voorbij. Maandag staat Alice in de kantine van haar school, het Vechtdal College in Hardenberg, om snacks te verkopen. Die dag gaat de omzet naar het goede doel.