Alle buurtbussen in Gelderland en Overijssel stoppen om corona: ‘Oudere chauffeurs te groot risico’

Dat laat vervoerder Keolis weten. ,,Het besluit is in samenspraak met onze opdrachtgevers genomen (de provincies, red.)”, benadrukt een woordvoerder. ,,De gezondheid van onze chauffeurs en passagiers staat voorop.”

Het staken van alle buurtbusverbindingen gaat per vandaag in en geldt voor alle aangesloten buurtbussen van het vervoersbedrijf. Gelderland telt vijftien buurtbusverbindingen in en rond onder meer Apeldoorn, Harderwijk, Twello en Eerbeek. In Overijssel rijden normaal gesproken twaalf buurtbussen rond in Salland en het Vechtdal.