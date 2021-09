Als het stil staat op de N36 dan weet pompmedewerker Britt genoeg: ‘Wéér een ongeluk’

Onzeker­heid of sinter­klaas­in­toch­ten in regio Zwolle als vanouds kunnen: ‘Alleen als het veilig is’

15 september Nederland gaat steeds meer van het slot, maar organisatoren van sinterklaasintochten in de regio Zwolle worstelen met de vraag of hun evenement weer kan plaatsvinden zoals vroeger. Bovendien begint de tijd dringen: de intochten zijn in het weekend van 13 november. ,,Het gaat om zoveel dingen, die kun je niet in twee weken organiseren.”