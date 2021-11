Amateurwedstrijd in Dedemsvaart krijgt héél verrassende wending: ‘Uit de hand gelopen weddenschap’

Het was een niet-alledaags beeld: de tweede helft van de wedstrijd tussen FC Ommen en DVC Dedemsvaart werd om 18.29 uur even stilgelegd omdat er iemand zonder kleding het veld op liep. Henk Kobus, voorzitter van Dedemsvaart stond langs de lijn toen de streaker het veld op rende. ,,We stonden als bestuur langs te lijn om te voorkomen dat er supporters kwamen kijken. Het was in een weekend waarin er weinig gebeurde in het voetbal en ineens kreeg de wedstrijd wel een héél verrassende wending.”