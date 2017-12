Amused uit Hardenberg kookt zich de Michelin Gids in

Ze hebben een vermelding gekregen in de Michelin Gids voor de beste restaurants in Nederland, terwijl ze nog geen half jaar geleden zijn geopend. De uitbaters van het etablissement aan de Gedempte Haven mikken op hoge ogen van de culinair recensenten en zijn erg blij met de snelle vermelding. ,,Maar we willen graag een ster halen", steekt uitbater Willy Huisken zijn ambitie niet onder stoelen of banken.

Kwaliteitsvolle keuken

Ze staan nu gebroederlijk in het lijstje met De Bokkepruik, dat een ster moest inleveren. Maar ook De Kamer in Slagharen is een van de ongeveer 150 restaurants in Nederland met een vermelding in de gids. Verder staan ook De Zon in Ommen en de Oever in Oudleusen (Mooirivier) vermeld als kwaliteitsvolle keuken. In Dalfsen heeft de Witte Gans een Bib Gourmand voor goede prijs-kwaliteitsverhouding.