Anderhalf jaar cel voor vrouw (64) uit Dalfsen die buurman met hamer sloeg

Een zich al jaren voortslepende burenruzie in Dalfsen liep in juli 2019 uit op een handgemeen. De 64-jarige vrouw die haar buurman met een rubberen hamer voor het hoofd sloeg, kreeg vandaag anderhalf jaar cel opgelegd.

Een halfjaar daarvan wordt haar voorwaardelijk opgelegd. De rechtbank in Zwolle achtte een poging tot doodslag bewezen en kwam veel hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie twee weken terug. De officier had om een jaar cel voorwaardelijk en een werkstraf gevraagd. Een scheefstaand hekje op de erfgrens was de banale reden voor de escalatie op 18 juli vorig jaar.

Knal met de ‘bumer’

Marjolein A. stapte het terrein van haar buren op om eigenhandig het hekwerk recht te zetten. De buurman, die net thuis kwam, werkte haar zijn tuin uit. Mevrouw A. liep daarop haar eigen huis in om haar man te halen. Al die tijd had ze een rubberen hamer in de hand. Opnieuw laait de ruzie op, waarbij de vrouw en de buurman op de grond belanden. Hier krijgt de buurman een klap met de hamer op zijn hoofd.

Hoewel A. op de zitting ontkende, blijkt uit een telefoongesprek dat haar man met 112 voerde dat ze toen wel toegaf de man met de hamer geslagen te hebben. ,,Ik heb hem een knal gegeven met de ‘bumer’,’’ zei ze telefonisch. A. bevestigt op de zitting dat ze daarmee een rubberen hamer bedoelt.

Hogere straf

De rechtbank kwam veel hoger uit dan het OM vanwege de ernst van de zaak. Ook kijkt de rechtbank naar straffen in vergelijkbare zaken. De gelukkige uitkomst gezien het feit dat de buurman er weer bovenop is gekomen, is niet aan de verdachte te danken, zei de voorzitter.

A. werd wel vrijgesproken van de mishandeling van de buurvrouw, waarvan ze ook werd verdacht. Naast de celstraf moet ze haar buurman een schade van ruim 4000 euro vergoeden. Ook krijgt ze een contactverbod opgelegd. Voor elke overtreding daarvan dreigt een week celstraf.