Angst regeert bij boeren na ‘overval’ op varkensstal: ‘We voelen ons machteloos en vogelvrij’

Duteweerd vertelt dat de POV al in maart bij de Nationale Politie aanklopte met signalen over acties tegen varkenshouders. Daar werd toen wat lauw op gereageerd. Toen de signalen vorige week concreter werden volgde er een nieuw onderhoud met de politie. ,,Dat was wel een goed gesprek. We wisten dat deze groep Meat the Victims in het land was en waarschijnlijk richting Boxtel zou gaan. Vrijdag hebben we al onze leden een mail gestuurd: let op, er is dreiging, neem contact op als er wat gebeurt. Dus toen ze maandag dat bedrijf bezetten ben ik er meteen naartoe gegaan.’’