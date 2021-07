Arbeidsmigranten uit Ommen gaan met busjes naar Zwolle voor prik: ‘Ze waren bang voor Spoetnik-vaccin’

Vijfde traumaheli moet ‘witte vlek’ Oost-Nederland gaan bedienen, Teuge in beeld als locatie

19 juli Een vijfde traumahelikopter moet ervoor zorgen dat Oost-Nederland niet langer een witte vlek is op het gebied van luchtmobiele traumazorg. De ziekenhuizen Isala in Zwolle en MST Enschede trekken samen op om een eigen traumaheli voor het oosten mogelijk te maken. Vliegveld Teuge is in beeld voor stationering.