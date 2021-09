Arend Jan Veurink (45) nieuwe voorzitter van HHC Hardenberg: ‘Na corona alles weer opstarten, dat wordt de grootste uitdaging’

Uitver­kocht Danny Vera ook dit jaar niet in Bostheater Ommen

2 september Het concert van Danny Vera in het Bostheater in Ommen van 17 september wordt opnieuw uitgesteld. De organisatie acht het gezien de geldende coronamaatregelen ondoenlijk om het evenement door te laten gaan. Het is voor de tweede keer dat voor het uitverkochte optreden een nieuwe datum moet worden gezocht.