Arrivatreinen Hardenberg - Almelo weer gestremd

video En nu komt Dana Winner wel naar Geweld uut de Boerschop

12:11 De jongens achter Geweld uut de Boerschop waren er twee jaar geleden goed ziek van, toen de Vlaamse volkszangeres Dana Winner een optreden op hun tentfeest plots inruilde voor televisieopnames in Spanje. Nu komt ze echter met een goedmaakconcert en staat ze over een maand alsnog op de bühne in Oud-Bergentheim.