ASC’62 zet eerste stap richting mogelijke fusie met SV Dalfsen

Drie jaar na het samenvoegen van de jeugdafdelingen onderzoeken de Dalfser voetbalverenigingen ASC’62 en SV Dalfsen of er draagvlak is voor een volledige fusie. De leden van ASC gingen deze week akkoord met het samenstellen van een stuurgroep, die onderzoekt of het plan kans van slagen heeft. SV Dalfsen hoopt deze winter hierover te besluiten.

Nu beide verenigingen concluderen dat het samenvoegen van de jeugd (onder de naam FC Dalfsen) positief heeft uitgepakt, wordt het tijd om een algehele fusie te onderzoeken. ‘Wij merken dat de wens om helemaal samen te gaan steeds vaker wordt genoemd’, schrijven de besturen in een brief namens beide clubs. Een stuurgroep van drie man polst in dat geval het draagvlak binnen de verenigingen en ‘geeft daarbij de kansen, randvoorwaarden en kritische factoren aan’.

Fysiek

Van zaterdagtweedeklasser ASC (900 leden) mag die stuurgroep aan de slag. De ledenvergadering gaf deze week digitaal groen licht. Het bestuur van zondageersteklasser SV Dalfsen (450 leden) wil een dergelijk besluit liever fysiek behandelen. ,,Het gaat niet om aanschaf van een nieuw koffiezetapparaat”, verklaart voorzitter Dirk Mosterman. ,,Je wilt de gevoelens polsen, want zodra je hierover begint krijg je reacties.’’

,,Beide clubs zouden het in eerste instantie op dezelfde avond bespreken, maar dat was door nieuwe coronamaatregelen niet mogelijk. Maar het is een belangrijke stap, dus we komen daarvoor het liefst in de kantine bij elkaar. Wat mij betreft zo spoedig mogelijk, maar dat hangt van het kabinet af. We hebben onszelf geen harde deadline gesteld, maar het zal ergens deze winter wel moeten gebeuren.’’

Jeugd

De stuurgroep dient ook antwoord te geven op de vraag of een fusie bijdraagt aan ‘verbreding van de voetbalsport in Dalfsen’, oftewel meer groei genereert. ,,Door de jeugdopleiding samen te voegen wilden we meer spelers op hun eigen niveau laten voetballen en het algehele niveau omhoog tillen. Die doelen zijn behaald, alle standaardelftallen spelen minimaal hoofdklasse of divisie’’, stelt ASC-voorzitter Bert Visscher.

Mosterman: ,,Heel wat jeugdspelers zegt ASC of SVD niet zoveel, die kennen niet anders dan FC Dalfsen en weten niet eens van welke vereniging ze lid zijn. Voor jongens onder 19 is het een dilemma voor welke vereniging ze vervolgens moeten kiezen, dat geeft soms frictie. In zijn algemeenheid is de trend dat steeds meer verenigingen voor zaterdagvoetbal kiezen”, zegt de Dalfsen-voorzitter verwijzend naar fusies in onder meer Ommen en Dedemsvaart.

Gezond

Wie erover begonnen is, durft Visscher niet te zeggen: ,,De jeugd is de trigger, van het een kwam het ander. We zitten regelmatig bij elkaar, dan komt het op tafel.”

Mosterman: ,,Je groeit langzaam naar elkaar toe. We zijn redelijk gelijkwaardig, zeker sportief (SV Dalfsen promoveerde de laatste jaren enkele keren, red.). Zijn allebei financieel gezond, hebben goede accommodaties, evenveel seniorenteams, geen van beide wordt met uitsterven bedreigd. Dat is een goed moment om het hierover te gaan hebben. Fusie was onder het oude bestuur nog onbespreekbaar, maar de generatie die de kantine zelf heeft opgebouwd staat nu meer op afstand van het voetbal.”

Visscher: ,,Ledenaantallen spelen hierin geen rol, je praat met elkaar op basis van gelijkwaardigheid en algeheel belang.”

En de ouderwetse, ludiek beleden rivaliteit tussen beide clubs dan? Visscher: ,,De rivaliteit is de afgelopen jaren toch al minder geworden door het samengaan van de jeugd. Uiteraard zit er spanning op wedstrijden tussen het eerste van ASC’62 en SV Dalfsen. En dat er ook sentiment zit bij een fusie is niet te voorkomen.”

Mocht ook SV Dalfsen akkoord gaan met een stuurgroep, dan is het streven om die voor 1 juni volgend jaar verslag te laten uitbrengen en met een advies te komen.