Aspergeseizoen van start in Vechtdal: ‘Hier onderbreken we graag de vergadering voor’

Ooit BN’er, nu vergeten verzets­held: Jef Last krijgt postuum bijzondere onderschei­ding

De vergeten verzetsman Jef Last gold ooit als beroemdheid in Nederland. Schrijver, dichter, essayist, sinoloog, schilder, homo-activist; Last was het allemaal en hij sprak ook nog eens veertien talen. De laatste oorlogsmaanden zette hij zich in voor de Binnenlandse Strijdkrachten. Daarvoor ontvangt hij maandag in Ommen postuum het draaginsigne dat prins Bernhard in het leven riep.

8 april