Attractie Slagharen valt stil: tientallen bezoekers zitten een uur vast op 10 meter hoogte

The Eagle stopte rond 12.00 plotseling met op en neer bewegen. ,,Daarop hebben we hem stilgezet. De mensen zijn bevrijd en we gaan verder onderzoeken wat de oorzaak is geweest’’, zo laat directeur Dave Storm weten. De brandweer kwam volgens de directeur van het park snel ter plaatse om assistentie te verlenen. Met een hoogwerker konden de inzittenden uit de attractie worden geholpen.

Volgens Storm is The Eagle nu tot nader order gesloten. Er zal worden onderzocht wat de oorzaak was van de storing. ,,Dat kan iets heel simpels zijn, of het kan er misschien toe leiden dat het wat langer duurt. Dat verwacht ik eigenlijk niet, maar dat zullen we morgen zien.’’