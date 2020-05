Attractiepark Slagharen heropent op 30 mei de deuren

Zo dienen gasten die straks naar het pretpark in Slagharen willen, hun bezoek wel online te reserveren. ,,De afgelopen uitzonderlijke weken heeft het team niet stil gezeten. Er is hard gewerkt om het park voor te bereiden op het ‘nieuwe normaal’, waar plezier voorop blijft staan”, valt op de website te lezen.

De heropening later deze maand staat in het teken van de verjaardag van het pretpark, waar de poorten in 1963 voor het eerst werden geopend. Slagharen stelt bovendien gasten de gelegenheid te willen geven om het Pinksterweekend in het vakantie- of attractiepark in te luiden.