Auto botst frontaal tegen boom bij Nieuwleusen: bestuurder gewond

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Derde piekdag op rij in Deventer, relatief weinig positieve tests in Flevoland

In Oost-Nederland hebben het afgelopen etmaal 2355 inwoners een positieve testuitslag gekregen van de GGD. Gisteren was dit aantal wat hoger (2441). Deventer viel in negatieve zin op met een derde piekdag op rij, in Flevoland zijn de cijfers relatief gunstig.

11 januari