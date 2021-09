Auto's belanden na botsing beide in de sloot: aan twee kanten van de weg

Honderdja­ri­ge emeritus predikant: ‘Maak werk van een zinvolle taak in het leven’

19 september Zijn honderdste verjaardag bereikte emeritus predikant Pieter van Gurp afgelopen donderdag. De Dalfsenaar kreeg daarvoor in zijn woning aan het Luukmanserf onder meer burgemeester Erica van Lente op bezoek, die hem namens de gemeente feliciteerde met deze bijzondere mijlpaal. Het koninklijk huis feliciteerde hem per brief. Het feest voor de familie werd evenwel afgelopen zaterdag gevierd in Hierden, nabij Harderwijk.