Auto schept fietser bij Attractiepark Slagharen, slachtoffer naar ziekenhuis

Broers namen recht in eigen hand: 65-jarige buurman in De Krim het ziekenhuis in geslagen

6 augustus De broers B. dachten dat de 65-jarige buurman van een van hen in De Krim katten vergiftigde, waarna ze in een dronken bui naar zijn huis gingen. Ze sloegen en trapten de man in zijn eigen achtertuin in elkaar, waardoor hij zwaargewond raakte. De rechtbank in Zwolle noemt deze vorm van eigenrichting ‘volstrekt onacceptabel’ en veroordeelt hen tot een celstraf van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk.