Auto staat niet goed op de rem en rolt bij Dedemsvaart prompt de plomp in

Een auto die het kanaal in rolt en meters verder uit het water wordt getakeld. Bij het Ommerkanaal in Dedemsvaart is vrijdagavond een auto in het water belandt. De bestuurder was al uitgestapt, toen het voertuig er plotseling vandoor ging. ,Ik wilde weer instappen, maar dat lukt nou niet meer.’

Vlak na de brug van de Oostwijk over het Ommerkanaal ging het vrijdagavond mis. ,,Ik heb mijn auto geparkeerd bij mijn zoon, en daar loopt het een beetje af bij het kanaal’’, vertelt Tjerk de Jong, eigenaar van het voertuig. ,,Het is een automaat. Ik ben vergeten om m op ‘P’ (parkeren, red.) te zetten.’’ De auto dus stond nog niet op de digitale handrem. ,,Hij stond nog op de ‘D’, op de Drive.’’ Daarop rolde de auto prompt het water in. ,,Toen wilde ik weer instappen, maar dat lukt nou niet meer.’’

Volledig scherm De auto kwam door de stroming nog een behoorlijk eindje van de brug te liggen, recht tegenover een visser. © 112 Hardenberg

Door de stroming in het Ommerkanaal werd het voertuig nog enkele meters meegenomen. Uiteindelijk moest de berger met bergingsvoertuig en al een weiland in om bij de auto in de buurt te komen. Recht tegenover de bergingsactie zat een vrouw op haar dooie akkertje te vissen. De visser had naar eigen zeggen niet gezien hoe het voertuig in het water terechtkwam. ,,Die auto lag er al in toen ik aankwam, dus ik heb het niet zien gebeuren.’’

De bergingsoperatie had nog aardig wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk was het voertuig dan toch boven water. De auto wordt door de berger afgesleept.

