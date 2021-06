Automobilist rijdt ’s nachts lantaarnpaal uit de grond in Lemelerveld: politie wil een gesprek

Na tien jaar plannen maken: eerste steen voor Kindplein West in Ommen

18 juni Het heeft even geduurd - de aanloop heeft zo’n tien jaar in beslag genomen - en kost wat (ruim 10 miljoen euro), maar dan heb je ook wat. Maandag 21 juni wordt de eerste steen gelegd voor het Kindplein West, het gezamenlijke onderkomen van drie basisscholen en een kinderopvang. Een nieuw energieneutraal gebouw verrijst binnen afzienbare tijd aan de Patrijsstraat in de wijk Dante Zuid in Ommen.