Automobiliste vliegt over sloot en belandt in weiland in De Krim

Half miljoen euro kostende zwembad­plan­nen in Dalfsen: ‘Belangrij­ke dorpsvoor­zie­ning’

Buitenzwembaden Gerner in Dalfsen en De Meule in Nieuwleusen gaan van het gas af. Dat is de insteek van investeringsplannen van het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen. Warmtepompen moeten ervoor zorgen dat de opwarming van zwemwater niet meer gedeeltelijk, maar in zijn geheel met elektriciteit gebeurt.

13 oktober