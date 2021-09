Auto’s belanden na botsing in de sloot: aan twee kanten van de weg

Hennepplan­ta­ge in vrijstaan­de schuur met honderden planten opgerold in Lutten dankzij tip

15 september Een hennepplantage met 315 plantjes in een vrijstaande schuur is zondagavond opgerold door de politie in Lutten, een kern in de gemeente Hardenberg. Een tip van omwonenden leidde tot de vondst.