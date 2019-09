Badmeester uit Gramsbergen nu gemeentebode

Van der Veen ging in 1977 - hij volgde toen een sportopleiding - als vakantiewerker in het Gramsbergse zwembad aan de slag. Les geven, de knop omzetten bij kinderen die beefden bij het zien van water. Waterratten werden het uiteindelijk. ,,Het les geven, dat heb ik altijd het allermooiste gevonden. In mei beginnen en twee seizoenen verder zien hoe kinderen zich ontwikkeld hebben. Dat geeft zoveel energie, zoveel voldoening en is zoveel uitdaging. Want op 1 september is het gebeurd, dan gaat het bad dicht. Dus je moet zo snel mogelijk alles eruit halen. Per kind is het verschillend. Sommigen halen de drie diploma's in een seizoen, anderen hebben individuele begeleiding nodig", vertelt hij enthousiast over zijn jarenlange ervaring.