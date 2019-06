'Balkbrug heeft al genoeg ingewikkelde bewoners'

,,Het betreft vreemdelingen die via de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen bij ons geplaatst moeten worden'', zegt Hans-Reinder Menkveld, plaatsvervangend directeur Veldzicht. Hij plaatst direct een kanttekening bij die uitspraak. ,,Wij zijn gevraagd door het ministerie, maar er ligt nog geen duidelijke uitspraak of we hier gehoor aan geven. We zijn nog in overleg met onder meer de gemeente Hardenberg en organisaties binnen Balkbrug, zoals de Klankbordgroep die in 2013 opgericht is toen sluiting van Veldzicht dreigde.'' De eerste gesprekken met de klankbordgroep zijn door Veldzicht als kritisch, maar positief ervaren.