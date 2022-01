Banketbakker uit Dedemsvaart maakt boek voor zijn dyslectische zoon: ‘Als ik het niet doe, gebeurt er niets’

,,Het is begonnen toen duidelijk werd dat onze zoon Nick dyslexie had. Dat was in groep 3, waar kinderen leren lezen en rekenen”, vertelt de banketbakker. Bij dyslexie ontwikkelt de linkerhersenhelft zich langzamer dan de rechterhelft, vaak met moeite met woordherkenning als gevolg. ,,Nick is toen een jaar blijven zitten. Lezen is voor hem een straf. Elk woord is een opdracht, terwijl hij juist goed is in rekenen.”