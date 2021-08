Basisscholen Slagharen bouwen samen nieuw op huidige plek: PB toont begrip

Basisscholen De Regenboog en De Kwinkslag in Slagharen krijgen samen een nieuw schoolgebouw op hun huidige plek op de hoek van de Vergouwlaan en Dokter Willemslaan. Daar hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg groen licht voor gegeven. Tijdens de sloop en de nieuwbouw in 2022 worden beide scholen ondergebracht in een tijdelijke locatie.