Basisschool Bergentheim zwaait juf Bernardien na 42 jaar uit

Juf Pieffers startte haar loopbaan in het onderwijs in 1976 op de Hervormde School in Bergentheim, die later opging in de huidige school. Ze gaf les aan de groepen 3, 4 en 5. ,,Ze is een collegiaal, betrokken en meelevende juf, die haar leerlingen en de gezinnen heel goed kende’’, zegt directeur julian Tijhof-Keus, ,,en een uitgesproken liefde voor muziek en cultuur. Zij was cultuurcoördinator en organiseerde diverse mooie voorstellingen in de school voor onze leerlingen.’’