Basisschool De Akker snuffelt aan techniek bij Itter

In deze Week van de Techniek gaan in totaal zo’n 1.200 basisschoolleerlingen en 200 leerlingen in het voortgezet onderwijs naar een technisch bedrijf. Ook groep 7 van CBS De Akker uit Gramsbergen maakt kennis de veelzijdigheid van techniek. Ze mogen naar het Hardenbergse bedrijf Itter BV. ,,Het imago van metaal is vaak verkeerd, met veel lawaai. Maar dat is niet meer zo”, zegt directeur Frank Wiersma.

Na een toespraak van productieleider Ronnie Kluitenberg krijgen de kinderen een rondleiding door Itter BV. Dit bedrijf heeft vele computergestuurde, hightech machines, die op een duizendste millimeter nauwkeurig werken. En daar blijft het niet bij voor de leerlingen van groep zeven. Ze mogen zelf een stukje aluminium voorzien van de tekst ‘Techniek werkt bij Itter’.

Techneuten gezocht

Wiersma staat er trots bij te kijken. Hij zegt het niet hardop, maar hij droomt ervan dat een aantal kinderen later kiest voor een technische opleiding. ,,We zoeken techneuten op alle niveaus, ongeschoold, mbo en hbo engineering. Via LinkedIn, social media, de lokale krant en mond tot mond proberen we ze te vinden. Daarom doen we ook al jarenlang mee met de Week van de Techniek”, legt Wiersma uit.

Vanmorgen had hij ook al een groepje van het Vechtdal College. Zijn ogen glimmen als hij daaraan terugdenkt. ,,Want iedereen aast op deze leerlingen die voor een beroepskeuze staan. Ook als bedrijf van de toekomst. Veel is gerobotiseerd, maar er zijn niet minder banen. Met een robot produceer je 24 uur per dag, dus moet er ook 24 uur worden schoongemaakt, bijgevuld en aangestuurd”, legt hij uit over het personeelstekort, dat volgens hem groter is dan ooit tevoren.

Aluminium wordt duurder

Itter maakt nauwkeurige componenten van aluminium voor onder andere defensie, medische apparatuur en chipmachines. Het is nu een hectische, drukke tijd, uitbreiding staat in de planning volgend jaar. ,,Corona was twee jaar geleden een schok. Vooral de eerste maanden waren rustig, een onzekerheid op de markt. Daarna kwamen de korte termijncontracten, maar we konden wel iedereen aan boord houden”, vertelt Wiersma. ,,Sinds vorig jaar kwam een ongekende drukte op de markt, met nu de bekende grondstofproblemen. Ook doordat Rusland aluminium levert. Daardoor gaan ook wij mee in de prijsstijgingen.”

De kinderen hebben inmiddels de plaatjes gemaakt. Sommigen vonden het leuk, anderen houden het bij deze donderdagmiddag. Wiersma hoopt dat bij sommigen het zaadje in vruchtbare grond is gevallen en dat hij ze ooit als sollicitant mag begroeten. ,,We houden ze niet in de gaten, we doen ze geen GPS om. Maar ze krijgen wel dat zelfgemaakte plaatje mee, als een hand-out”, zegt hij hoopvol.