Basisschool Ommen zoekt bouwlocatie voor praalwagen

Geheim

De school kan niet wachten om te beginnen met bouwen, vorig jaar om deze tijd waren fanatieke vaders al bezig met de constructie. ,,Het zijn vaak de vaders die de wagen bouwen, nog erg traditioneel’’, lacht Terlouw. ,,De moeders gaan daarna alles schilderen en helpen bijvoorbeeld met de kostuums.’’ Vorig jaar had de school een ‘tijgerwagen’ gebouwd, maar wat het ontwerp dit jaar wordt wil Terlouw niet verklappen. ,,Dat is geheim. Ik heb dit jaar het ontwerp gemaakt voor de wagen, die ligt al klaar. Maar het is een ongeschreven regel dat basisscholen in Ommen dat geheim houden tot Koningsdag.’’

Of er nou een locatie gevonden wordt of niet, de kinderen doen hoe dan ook mee met de optocht. ,,We zorgen gewoon dat we íets hebben, het is traditie. We kunnen niet zeggen dat we niet meedoen.’’ Ondertussen blijft Terlouw hopen op een bouwlocatie. ,,Ik zoek iemand die tradities een warm hart toedraagt.’’