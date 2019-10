Bedrijven kunnen begin volgend jaar bouwen op Broeklanden-Zuid in Hardenberg

Bedrijventerrein Broeklanden-Zuid grenst aan het bestaande bedrijventerrein Broeklanden. In het gebied tussen het kanaal Almelo-De Haandrik, de Broeklandenweg, de Duitslandweg, het Veldpad, de Kuilenweg en de Broekdijk is ruimte voor 20 hectare nieuw bedrijventerrein. Het wordt in delen aangelegd.

Koploper

Zij geeft aan dat de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein nodig is ‘omdat Hardenberg in Overijssel al jarenlang koploper is als het gaat om de verkoop van bedrijfsgrond’. Naar verwachting is ook in de komende jaren veel vraag naar nieuwe bedrijfskavels. Daarbij is ook behoefte aan kavels die groter zijn dan twee hectare. Die ruimte is er op Broeklanden-Zuid. Grootschalige bedrijvigheid en hogere milieucategorieën zijn toegestaan.