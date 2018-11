Bejaarde vrouw uit Gramsbergen en man (51) uit Kloosterhaar ernstig gewond bij ongeluk in Duitsland

Omwonenden bezorgd over bouwhoogte woningen Baarsma­straat Dalfsen

31 oktober ,,De dakgoot wordt even hoog als onze nok’’, zeiden bezorgde bewoners van de Bruinleeuwstraat in Dalfsen woensdag tegen de Raad van State in Den Haag. Zij stapten naar deze hoogste bestuursrechter om het bestemmingsplan Baarsmastraat 25 gewijzigd te krijgen.