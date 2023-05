Bemanningsleden neergestorte bommenwerper krijgen monument bij Balkbrug

Zwelgen in nostal­gisch Ommen: via negentien­de eeuw fietsend door oorlog en jeugd van onze vader

Nostalgie en enthousiasme komen samen in een even klein als fascinerend museum in Ommen. Het Historisch Rijwielmuseum houdt er geen cent aan over, maar wil mensen vooral een warme blik gunnen op de geschiedenis van de fiets. Na vijf jaar kan het museum dat eindelijk doen vanaf een eigen stek.