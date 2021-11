Bennie bezorgt half Dalfsen een kerstboom en zijn voetbalclub een zak met geld

Dedems­vaart zoekt mee naar weesotter­tjes, maar de tijd dringt: ‘Het wordt een lastig verhaal’

Dedemsvaart is in de ban van weesottertjes. Sinds zondag is er een zoektocht gaande naar de piepjonge dieren die zonder moeder een kleine overlevingskans hebben, maar ondanks de enorme betrokkenheid blijft het een onzekere missie. ,,We moeten helaas realistisch blijven.”

10 november