Bernstein in jazzy jasje, met toestemming van de familie

Vanavond begint Reinders in De Doelen in Rotterdam aan een tournee door ons land. Met het door hem geleide Millennium Jazz Orchestra. Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van de Amerikaanse componist worden vijftien Bernstein-songs gespeeld, waaronder liedjes uit de wereldberoemde musical The Westside Story.

Op 25 oktober doet de Bernstein Celebration Tour de Stadsgehoorzaal in Kampen aan. Voor amateurmusici van harmonie, fanfare en brassband zijn er play-inns. Reinders heeft hiervoor drie nummers geselecteerd. Voor musici uit het noorden en oosten van ons land is die studiedag 20 oktober in Kampen. Verder zijn er in een aantal plaatsen educatieve projecten voor middelbare scholieren verbonden aan de tournee.

Wat heb jij met Bernstein?

Reinders: ,,Ik ben al heel lang fan van de man. Hij heeft prachtige composities gemaakt, met heel veel finesses. Met alles wat hij schreef, raakte hij de juiste snaar. Hij wist wat een song nodig had. Of het nu dramatiek of vrolijkheid was, alles viel op de goede plaats in zijn muziek. Hij is natuurlijk bekend van musicals op Broadway, maar Bernstein heeft ook prachtige symfonieën en koorwerken geschreven. En hij was niet alleen een geweldig componist, maar kon ook goed piano spelen en was een waanzinnig dirigent.”

Hoe is het idee voor dit programma ontstaan?

,,Na het 25-jarig bestaan ben ik na gaan denken hoe we met het orkest nieuwe stappen konden maken. Verder professionaliseren, ook al zijn het allemaal profs. En geldstromen aanboren voor dure projecten zoals dit. Het honderdste geboortejaar van Bernstein was een mooie aanleiding om tot een kruisbestuiving van klassiek en jazz te komen. In de klassieke muziek van Bernstein zitten jazzinvloeden, ik heb het omgedraaid: jazzmuziek met klassieke invloeden.”

Mocht dat zomaar?

,,Nee, nog niet eerder waren jazzbewerkingen goedgekeurd door de Bernstein Estate. Er heeft heel wat overleg plaatsgevonden voordat de nazaten toestemming gaven. Uiteindelijk mocht het, maar ik moest alles ter goedkeuring voorleggen. Op het laatste moment wilden ze in Amerika de stukken ook nog horen. In de zomer van 2017 heb ik alles geschreven, het orkest bij elkaar geroepen om de nummers op te nemen en dat is naar New York gestuurd. Pas in januari dit jaar kwam de toestemming. Ik was opgelucht, want alles rond de voorstellingen was al in volle gang.”

Wat gaat het MJO spelen?

,,Bernstein heeft natuurlijk een enorm uitgebreid oeuvre. Ik heb uren zitten luisteren naar zijn muziek. Mijn uitgangspunt was een programma met herkenbaarheid, onbekende werken en afwisseling van muziekstijlen. Nadat ik de stukken had gekozen, was de grote uitdaging: wat laat ik weg en wat mag ik echt niet weglaten. Bernstein heeft één bigbandwerk gecomponeerd, een topstuk. Daar kom je niet aan en dus spelen we het origineel. De instrumentale stukken wilde ik bewerken, maar daar ben ik toch van afgebleven. Ik heb ze teruggebracht naar onze bigbandbezetting. Vocale stukken heb ik op mijn eigen manier gearrangeerd, met respect voor het origineel. Voor de uitvoering ben ik op zoek gegaan naar een klassiek stemgeluid van een sopraan. Lara Bohn, een gevestigde naam, doet twee concerten, de andere elf voorstellingen werken we samen met de talentvolle Claron McFadden.”

In zijn achtertuin bekijkt Joan Reinders de door hem gearrangeerde muziek van Leonard Bernstein, die hij met het Millennium Jazz Orchestra gaat spelen tijdens de Bernstein Celebration Tour. © Pedro Sluiter Foto