Bert bestiert de grootste mancave van Gramsbergen: ‘Als ze de boel niet afbreken, vind ik het al goed’

Aantal toeristi­sche overnach­tin­gen in Oost-Nederland stijgt explosief richting niveau van 2019

14:23 In het eerste halfjaar van 2021 is het aantal toeristische overnachtingen in Overijssel met 73 procent en in Gelderland met 54 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat maakten MarketingOost en VisitVeluwe bekend. De twee toeristische marketingbureaus analyseerden cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.