Beschonken vrouw steelt auto, ramt paal, crasht in Ommens weiland, verzet zich bij aanhouding en blijkt geen rijbewijs te hebben

De vrouw crashte met de auto in een weiland met koeien aan de Stationsweg in Ommen nadat ze -volgens omstanders met hoge snelheid- van de weg raakte. Daarbij reed ze een lantaarnpaal en een tv-verdeelkastje omver, kruiste een fietspad, schampte een boom en belandde via een heg uiteindelijk tussen de koeien.

De vrouw bleef zelf ongedeerd bij het ongeluk en is door politiemensen aangehouden en geboeid. Ze was onder invloed van alcohol en verzette zich dusdanig dat ze nog een spuugmasker op kreeg. Op het politiebureau weigerde ze vervolgens elke medewerking.

Een man die zich bij de politie meldde verklaarde de eigenaar te zijn van de auto; hij stelde dat de vrouw de auto had gestolen. Politiewoordvoerder Frank Brouwer: ,,Wij kunnen alleen bevestigen dat de vrouw niet in bezit was van een geldig rijbewijs en dat we haar ook verdenken van diefstal van de auto”.