Bestuurder van busje ziet door laagstaande zon scooter over het hoofd in Dedemsvaart: vrouw naar het ziekenhuis

Hardenberg wil 400 woningen per jaar extra, maar blijft steken op de helft: zo komt dat

21 oktober Tweeduizend huizen er bij: die ambitieuze mijlpaal wil de gemeente Hardenberg in 2025 bereiken. Omgerekend zo’n 400 woningen per jaar. Dat gemiddelde wordt echter bij lange na niet gehaald in 2021 en 2022. Om de woningbouw - maar ook de ontwikkeling van bedrijventerreinen - te stimuleren trekt de gemeente anderhalf miljoen euro uit op de begroting voor volgend jaar. Daarmee moet komende jaren de woningbouwproductie worden versneld van 200 à 300 naar gemiddeld 400 woningen per jaar.