Bestuurster peperdure Porsche mist bocht en rijdt wagen in de prak bij Nieuwleusen

Paspoort aanvragen bij service­punt Lemeler­veld kan in het nieuwe jaar niet meer

26 oktober Het hing al even in de lucht, maar het servicepunt in het Kulturhus van Lemelerveld gaat nu echt sluiten. Per 1 januari kan er geen rijbewijs of paspoort meer worden opgehaald. Plaatselijk Belang Lemelerveld had het liefst gezien dat het servicepunt in het dorp gebleven was.