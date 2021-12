Bestuurster raakt bekneld in Nieuwleusen na aanrijding op N377

‘Overijssel is dol op de L’: Dit worden de populaire babynamen volgend jaar in Oost-Nederland

Finn, Joas en Benjamin als het een jongetje is en Lina, Loua of Noé als er een meisje wordt geboren. Dat zijn de namen die we volgend jaar veel op geboortekaartjes gaan zien in Oost-Nederland. Dat voorspelt de babynamengenerator van Babynamen.nl, op basis van ingevoerde zoektermen op die site.

22 december