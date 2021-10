Bevlogen verzetsdochter schrijft boek over Joods werkkamp Collendoorn: van kamp naar monument

Video Massale herdenking Joods werkkamp in Collen­doorn

16 oktober Nazomer in Collendoorn. Scholieren wandelen over de Luggersweg, zonder jas, de zon schijnt, vogels fluiten, eikenblaadjes dwarrelen naar beneden. Maar het is niet zomaar een maandagmiddag. Want de wandeling eindigt bij een grote witte houten poort aan de bosrand, met het opschrift 'Rijkswerkkamp Molengoot'.