Bewoners in Gramsbergen richten zélf hun droomstraat in

Wie doodde baby Hailey? Moeder Geertje B. uit Nieuwleu­sen wijst naar ex-man: ‘Hij dreigde mij ook te vermoorden’

8 april Wanneer de officier van justitie begint met voorlezen, begint Geertje B. uit Nieuwleusen direct te huilen. Haar baby van 4 maanden kwam vorig jaar door fors geweld om het leven. Eerder had ze verklaard van de trap te zijn gevallen, waardoor ze boven op haar dochtertje terechtkwam. Dat was een leugen, geeft ze toe. Ze moest dat van haar toenmalige man zeggen. Snikkend: ,,Anders had ik niet hier gezeten. Dan had hij mij ook vermoord.’’