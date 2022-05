Bezoekers van camping De Kleine Wolf in Stegeren hoeven bij nieuwe visvijver niet bang te zijn voor natte voeten

Vondst van vuurstenen bewijst vroege menselijke aanwezig­heid in Engberts­dijks­ve­nen

In de Engbertsdijksvenen bij Sibculo zijn vuursteenresten gevonden van meer dan tienduizend jaar geleden. Amateur-archeoloog Ben Klein Nagelvoort uit Almelo bewijst daarmee dat het gebied al heel lang door mensen wordt bezocht. Over de vondst is nu een tentoonstelling in het Kloostermuseum Sibculo.

3 mei