Bierverkoop schiet door dak bij dorpsfeesten zoals in Oud-Bergentheim: ‘Mensen laten zich helemaal gaan’

Veel blijdschap bij Binnenmars na het succesvol verlopen ‘Geweld uut de boerschop’ zaterdagavond in een feesttent in Oud-Bergentheim. Met artiesten zoals Bonnie St. Claire op het podium was het bier niet aan te slepen. ,,Dat het bier koud is en zonder problemen uit de tap komt was mijn taak”, zegt Binnenmars van horecabedrijf Veenlust, dat de catering verzorgde, een dag later. ,,Het mocht eindelijk weer, alles is goed verlopen en er is erg veel bier doorgegaan.”